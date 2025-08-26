ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8·î16Æü¤Ë¼ÂÉã¤Ç¥×¥íÌîµåÃæÆü¡¢¹­Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤ÏÏÂÍø¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤­¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢µåÃÄOB¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×