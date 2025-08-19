こちらは、NASA＝アメリカ航空宇宙局の火星探査車「Curiosity（キュリオシティ）」が見つけた火星の岩石です。Curiosityのミッション4608ソル目（※）にあたる2025年7月24日、ロボットアームの先端に取り付けられている火星拡大鏡撮像装置「MAHLI」を使って撮影されました。※…1ソル（Sol）は火星の1太陽日（約24時間40分）。火星探査ミッションの経過時間を表すために使用されています。【▲ NASAの火星探査車Curiosity（キュリ