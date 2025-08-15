日本テレビ系「金曜ロードショー」の公式X「アンク」が15日、当日午後9時から放送のアニメ映画「火垂るの墓」（高畑勲監督）を告知した。「高畑勲監督不朽の名作#火垂るの墓今夜9時第二次世界大戦のまっただ中、町や村は焼かれ、食べる物もなく、辛い生活を強いられていた時代。母を亡くした幼い兄妹の選択と決断とは…」とつづった。地上波での放送は18年4月以来7年ぶりで、この日は終戦から80年となる。同作は野坂昭如氏