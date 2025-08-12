セサミストリートの世界に、ちょっぴりノスタルジックな風が吹き込みます♡「セサミストリートマーケット」から、「VINTAGE BOOK STYLE」をテーマにした新作コレクションが登場！1970年代の絵本アートからインスピレーションを受けた雑貨＆ステーショナリーは、どこか懐かしく心が和むデザインばかり。全国の直営店とオンラインで2025年8月7日より発売スタートです♪