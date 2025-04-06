寝たきりになる原因の1位は脳卒中。その脳卒中から復活を遂げた47歳の女性がいる。医師から「相当頑張っても3年で杖をついて歩けるようになるかどうかと言われるほどの後遺症だったのだが、実際は1年半でダンスのステージに立ったのだ。どんなことをしたら麻痺した身体が動くようになったのか―奇跡を追った。【画像】「医学の常識ではあり得ない」驚異の回復を遂げた松永さんのリハビリ風景離婚届を提出しようと考えている日に