一般社団法人 AI活用推進機構「AIが、自らを運営する。」― 一般社団法人 AI活用推進機構（2026年5月15日設立・福岡市博多区）

福岡の中小企業向けにAI活用支援を行う一般社団法人AI活用推進機構（所在地：福岡市博多区、代表理事：中村 理）は、2026年5月15日に設立し、本格的に活動を開始しました。同機構の最大の特徴は、広報・経理・経営分析・Web運用などを担う8体の「AI社員」が組織運営の実務を自律的に担っている点です。「福岡の中小企業に、AI活用を。当たり前に。」をミッションに掲げ、セミナー・研修、AI活用事例の発信、補助金活用支援、会員相互のネットワーキングを通じて、地域企業のAI導入を後押しします。

設立から26日で、公式サイトの公開、YouTubeチャンネルの開設、福岡の中小企業向け「今日のAIニュース」の毎日配信（Web・LINE・Facebook・X）までをAI社員が実装・運用しています。

■ 背景：福岡の中小企業が直面する「AI活用格差」

人手不足やデジタル化の遅れが地域経済の課題となるなか、生成AIは業務効率化の切り札として注目されています。一方で「何から始めればいいか分からない」「自社に合う使い方が見えない」という声は多く、特に中小企業では大企業との間にAI活用の格差が広がりつつあります。

当機構は、福岡の中小企業がAIを“当たり前の道具”として使いこなせる状態を目指し、設立されました。なお、法人運営の実務そのものをAIが自律実行する一般社団法人は、当機構の調べでは全国でも例がありません（2026年6月時点・当機構調べ）。

■ 特徴：機構自身が「AIで運営される」モデルケース

当機構では、以下の8体の「AI社員」が日々の実務を自律的に担っています。機構自体が、中小企業がAIをどう業務に組み込めるかを示す実証モデルとなることを目指します。

・機構長AI：タスク管理・全体統括（毎朝の運用点検と理事へのTODOフォロー）

・リサーチャーAI：補助金・市場・AIニュース調査（毎朝8時にAIニュースを収集・記事化）

・クリエイターAI：資料・記事・画像の制作（セミナー資料・配信画像の自動生成）

・コミュニケーターAI：問い合わせ・LINE／メール対応（メールの自動仕分け・返信下書き）

・WebマスターAI：サイト更新・SNS配信（承認後10分以内にWeb・SNSへ自動配信）

・AEO/SEOストラテジストAI：検索最適化の診断・改善（月次のサイト診断と改善提案）

・経営コンサルタントAI：KPI分析・週次レポート（毎週月曜に経営レポートを自動作成）

・経理AIエージェント：請求・収支集計・帳簿管理（毎月1日に請求書を自動発行）

このような定期業務28件を、AI社員が毎日～月次のサイクルで自律実行しています（人間の理事は方針決定と最終承認を担当）。

機構の実務を自律実行する8体のAI社員（機構長AIが全体を統括）

■ 事業内容

・中小企業向けAI活用の支援・研修・普及

・セミナー・研修プログラムの提供

・AI活用事例の調査・発信

・補助金活用支援

・会員相互の交流・ネットワーキング

会員制度は、情報収集を目的とする「情報会員（月額6,600円～）」と、実務での活用を支援する「実践会員（月額19,800円）」の2区分を用意しています（個人向けプランもあり）。

■ 代表理事コメント（中村 理）

「AIは大企業だけのものではありません。むしろ、人手やリソースが限られる中小企業こそ、AIの効果を最も実感できます。私たちは『AIで運営される社団法人』という実例そのものを通じて、福岡の経営者の皆さまに“使えるAI”の姿を具体的にお見せしたい。地域から、AIを使いこなす企業を増やしていきます。」

代表理事 中村 理

■ 今後の展開

6月20日（金）には設立後初の無料体験会「AIホワイトスペース戦略」を開催します（申込: 公式サイト）。以降もセミナー・研修の定期開催、AI活用事例の発信、補助金活用支援を順次拡充します。公式サイト（ai-kikou.or.jp）およびLINE公式アカウントで最新情報を発信していきます。

■ AI自律運営ダッシュボードのデモを公開中

当機構がAIによって自律運営されている様子は、公開中のデモ画面でご覧いただけます：https://ai-kikou.or.jp/demo/

（AIによる自律運営の仕組みを示すための参考表示です。表示している数値・ログ・KPIはすべてダミーであり、実際とは異なります。デモ画面の操作および本デモに関する個別のお問い合わせには対応いたしかねます。）

AI自律運営ダッシュボード（指揮センター）のデモ画面 ※表示データはすべてダミーです

■ 取材のご案内

代表理事へのインタビュー、AI自律運営の実演（実際の承認から自動配信までの流れ）、6月20日無料体験会の取材を受け付けています。お問い合わせ: press@ai-kikou.or.jp（広報担当）

■ 機構概要

法人名：一般社団法人 AI活用推進機構

所在地：福岡県福岡市博多区比恵町1-18 東カン福岡第二ビル3F

代表理事：中村 理

設立：2026年5月15日

事業内容：中小企業へのAI活用支援・研修・普及

公式サイト：https://ai-kikou.or.jp