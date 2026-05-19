2030年まで年平均成長率7.5%で拡大する貨物航空機チャーターサービス市場、時間重視型貨物輸送需要の増加が市場成長を後押し

2030年まで年平均成長率7.5%で拡大する貨物航空機チャーターサービス市場、時間重視型貨物輸送需要の増加が市場成長を後押し