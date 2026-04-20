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地域の祭りを支える皆さまを応援！「祭り応援ドリンク」としてLOVE the EARTHシリーズを抽選で１００団体様にお届け 〜あなたの地元の祭りに、元気とおいしさを。〜
ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也、以下「当社」）は、全国各地の祭り団体を対象に、飲料提供を通じて地域の祭りを応援する「祭り応援ドリンク」の取り組みを本年も実施しますので、お知らせいたします。
当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」というグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりのために、良き企業市民として、地域コミュニティの活性化に貢献することを目的に、「地域コミュニティ貢献積立金」を活用した取り組みを推進しています。
その一環として、2025年度より「祭り応援ドリンク」の取り組みを実施しています。
「祭り応援ドリンク」の取り組みは、社会貢献活動の一環として企画したもので、全国各地で大切に受け継がれている祭りを元気に盛り上げるお手伝いができればとの想いから実施しています。
祭り団体を対象に“持続可能な循環型社会の実現”に向けて展開する「LOVE the EARTH（ラブジアース）シリーズ」3品（緑茶・麦茶・水）、合計5ケースを抽選で100団体様にお届けします。
当社は、元気とおいしさをお届けする「祭り応援ドリンク」の取り組みを通じて、地域の活性化に貢献します。
【「祭り応援ドリンク」の概要】
抽選で100団体様に「LOVE the EARTH（ラブジアース）シリーズ」の中から、緑茶・麦茶・水（合計5ケース※）をお届けします。
詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。
▶特設サイトURL：https://holdings.dydo.co.jp/matsuridrink2026/
※ラブジアース緑茶、ラブジアース麦茶、ラブジアース水の組み合わせは変更いただけません。1ケース24本入りです。
https://digitalpr.jp/table_img/2999/132895/132895_web_1.png
その他、詳細については、特設サイトの応募規約をご確認ください。
（ご参考）
地域コミュニティ貢献積立金を活用した取り組みについて
当社グループは、グループ理念のもと、地域コミュニティとのつながりを大切にしながら、地域の活性化に資する取り組みを行っています。こうした活動に「地域コミュニティ貢献積立金」を活用しています。
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/partners/activity/）
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
関連リンク
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https://holdings.dydo.co.jp/
当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」というグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりのために、良き企業市民として、地域コミュニティの活性化に貢献することを目的に、「地域コミュニティ貢献積立金」を活用した取り組みを推進しています。
「祭り応援ドリンク」の取り組みは、社会貢献活動の一環として企画したもので、全国各地で大切に受け継がれている祭りを元気に盛り上げるお手伝いができればとの想いから実施しています。
祭り団体を対象に“持続可能な循環型社会の実現”に向けて展開する「LOVE the EARTH（ラブジアース）シリーズ」3品（緑茶・麦茶・水）、合計5ケースを抽選で100団体様にお届けします。
当社は、元気とおいしさをお届けする「祭り応援ドリンク」の取り組みを通じて、地域の活性化に貢献します。
【「祭り応援ドリンク」の概要】
抽選で100団体様に「LOVE the EARTH（ラブジアース）シリーズ」の中から、緑茶・麦茶・水（合計5ケース※）をお届けします。
詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。
▶特設サイトURL：https://holdings.dydo.co.jp/matsuridrink2026/
※ラブジアース緑茶、ラブジアース麦茶、ラブジアース水の組み合わせは変更いただけません。1ケース24本入りです。
https://digitalpr.jp/table_img/2999/132895/132895_web_1.png
その他、詳細については、特設サイトの応募規約をご確認ください。
（ご参考）
地域コミュニティ貢献積立金を活用した取り組みについて
当社グループは、グループ理念のもと、地域コミュニティとのつながりを大切にしながら、地域の活性化に資する取り組みを行っています。こうした活動に「地域コミュニティ貢献積立金」を活用しています。
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/partners/activity/）
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本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
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