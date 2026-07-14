国際サッカー連盟(FIFA)は14日(日本時間15日)、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の閉会式に、米俳優のトム・クルーズ(64)らが出演すると発表した。閉会式は19日(同20日)に、今大会の決勝戦の会場でもある米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで開催される。

FIFAは閉会式でロビー・ウィリアムズ、ニコール・シャージンガー、ラウラ・パウジーニの3人の世界的歌手に加え、人気ユーチューバーのアイ・ショー・スピードが特別パフォーマンスを披露すると発表。さらに、トム・クルーズの特別出演も予定されていると明かした。FIFAは「キックオフを前に、音楽とエンターテインメント界の世界的スターたちが集結し、忘れられない祭典を繰り広げます」と期待をあおった。

さらには、大人気歌手のジェニファー・ハドソンが決勝戦を前に米国国歌を斉唱することも決定。FIFAは「世界で最も称賛されるパフォーマーの一人であるハドソンの力強い歌声が、サッカー界最大の試合、そして今大会で最も待ち望まれた瞬間の舞台を整えます」と説明した。

なお、閉会式は決勝戦のキックオフの90分前となる日本時間20日の午前2時半から開催予定となっている。