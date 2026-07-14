「フランスが恐れるとしたらスペインだ」19歳怪物の挑発を“因縁”のフランス代表MFは一蹴「我々は誰のことも恐れていない」【W杯】
現地７月14日にダラス・スタジアムで開催される北中米ワールドカップの準決勝で、フランス代表とスペイン代表が激闘する。優勝候補同士のビッグマッチだ。
準々決勝のベルギー戦に勝利した後、スペイン代表のラミネ・ヤマルが「もしフランスが恐れるべきチームがあるなら、それはスペインだ」と、挑発的な発言をしたことが話題となった。
２年前のEURO2024準決勝で対戦する前、ヤマルについて、「彼がメジャー大会の決勝に進出するには、もっと多くのことが必要だ」と煽ったフランス代表MFのアドリアン・ラビオは、13日の囲み取材で今回のコメントについて問われると、こう言い返した。
「もちろん、我々は誰のことも恐れてはいない。これまでの道のりを考えると、最高の状態で準決勝に臨めると思う。つまり、勝機は十分にあるということだ」
19歳となった怪物と因縁のある31歳は、冷静に自信を覗かせた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
準々決勝のベルギー戦に勝利した後、スペイン代表のラミネ・ヤマルが「もしフランスが恐れるべきチームがあるなら、それはスペインだ」と、挑発的な発言をしたことが話題となった。
２年前のEURO2024準決勝で対戦する前、ヤマルについて、「彼がメジャー大会の決勝に進出するには、もっと多くのことが必要だ」と煽ったフランス代表MFのアドリアン・ラビオは、13日の囲み取材で今回のコメントについて問われると、こう言い返した。
「もちろん、我々は誰のことも恐れてはいない。これまでの道のりを考えると、最高の状態で準決勝に臨めると思う。つまり、勝機は十分にあるということだ」
19歳となった怪物と因縁のある31歳は、冷静に自信を覗かせた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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