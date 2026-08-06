れいわ新選組は6日、党名を「いのちの党」に変更すると発表した。れいわ新選組は、6日の臨時総会で綱領を改正し、臨時役員会で規約を改正し、党名変更に必要な手続きを行った。新たな党名は「いのちの党」で、略称は「いのち」。今後、総務省に対し、党名変更の届け出を速やかに行う予定。新たなロゴなどは、8月下旬に記者会見を開催し発表するとしている。れいわ新選組は、山本太郎氏の代表辞任に伴い、７月３１日に山本譲司衆院