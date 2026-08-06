兵庫県姫路市の「ＭＥＧＡドン・キホーテ」の露店で調理・販売された「うなぎの蒲焼」を食べた１４人が発熱や腹痛などの症状を訴える食中毒が発生しました。うち４人の便からサルモネラ属菌が検出され、保健所が露店に対し２日間の営業停止処分を行いました。 営業停止命令を受けたのは、姫路市広畑区の「ＭＥＧＡドン・キホーテ姫路広畑店」が、土用の丑の日である先月２６日とその前日に出していた露店です。 当日