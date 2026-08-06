岐阜県高山市で、夏の味覚「飛騨桃」の収穫が最盛期です。高山市久々野町のもだに農園では、約3ヘクタールの畑で1000本の桃を栽培していて、今は柔らかくジューシーな「白鳳」の収穫に追われています。春先の天候に恵まれ受粉がスムーズに進んだため、収穫量は去年より2割ほど多く、昼と夜の寒暖差もあって、糖度が16度から17度と甘みが強い「過去最高の出来栄え」だということです。飛騨桃の収穫