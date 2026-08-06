8月5日、女優の田中みな実（39）が都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の完成披露試写会に登壇。ネット上では、そこで着用していたモノが物議を醸しているようだ。「田中さんは6月29日に元KAT-TUNの亀梨和也さん（40）との結婚と第1子妊娠を公式サイトで発表したばかり。今回の試写会は、この発表以来初めてとなる公の場で、報道陣から“おめでとうございます”と祝福の声が上がる一幕も見られまし