法人税や消費税など合わせて約1億5700万円を脱税したとして、懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡された実業家・インフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香氏（38）。判決後、自身のInstagramで公開したトレーニング動画に、厳しい声が相次いでいる。昨年12月に事件が明るみに出た宮崎氏は、今年3月の初公判で起訴内容を全面的に認めた。判決後にはInstagramのストーリーズで、《地に足をつけ、日々の行いを大切にしながら