「但馬に行かないと食べられない」らしい、23年かけて開発した梨とは？ きめ細やかでツヤがある薄緑色の大きな梨。兵庫県香美町が6日に発表したのは、但馬地域で誕生した県内初のオリジナルブランド梨「なしおとめ」です。 収穫期間が短く日持ちしにくいことから、「但馬地域に来ないと食べられない」と言われているそうです。 （MBS三多将平カメラマン）「赤梨のような甘さと青梨の水みずみずしさ、まさに文句ナシの美味しさで