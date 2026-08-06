SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサー・りっかちゃん（24）。テレビ東京の「最強大食い王決定戦」「デカ盛りハンター」にも出演し、1回の食事で7キロ以上を平らげるという。体重46キロのスレンダー体型で、「大食いなのに細くて可愛い」と注目を集めている。そんな彼女の驚異の体事情とは。【衝撃画像】「普通の人の20倍くらいお腹が膨らんでいる」大食い直後の“ぽっこりお腹”を披露した大胆な水着姿を写真で