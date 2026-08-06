NHKは、8月5日、職員が番組出演者から性被害を受け、PTSDを発症した事案があったと発表した。この対応をめぐり、SNSでは批判が相次いでいる。「職員は休職後、別の職場での復職を希望しましたが、異動は認められず、役員にも報告していませんでした。NHKは重大な人権侵害と認識できず、不適切な対応だったとして職員に謝罪しました」（全国紙記者）5日の記者会見によると、職員は懇親会のあとに被害に遭った。その後、体調を崩