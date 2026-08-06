NHKが8月5日、同局の職員が番組出演者から性加害を受けていた事実を公表し謝罪した問題。被害に遭った職員がPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症するほど深刻な事態であったことが明かされる一方、公表されない加害者側の態度やNHKの対応をめぐり、世間の風当たりは強まるばかりだ。【写真】《被害当夜のことがフラッシュバック》NHKが公開した“性加害”の詳細とりわけ批判を浴びているのが、加害者である「番組出演者X」の