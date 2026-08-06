落語家の立川志らくが8月4日にXを更新。3日に明治座で行われた独演会を成功させたYouTuberのヒカルこと立川さぎ志の落語について意見を表明し、波紋を呼んでいる。「志らくさんは、ヒカルさんの公演の感想を語ったYouTube動画のリンクとともに《さぎ志の落語をあれは落語ではないと言う人がいるが、そう言う考えの人が落語を滅亡させるんです》とバッサリと切り捨てました。《落語を前身させようとしない、昔からいう落語病患者