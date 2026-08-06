複数人が犯罪を計画し、それぞれ異なる役割を持って遂行する「グループ犯罪」。犯罪者たちの思惑が複雑に絡み合うため、真相解明は困難を極めるが、そんなグループ犯罪の取材をもとに今年6月、2冊のノンフィクション作品が刊行された。【写真を見る】河合桃子氏、栗田シメイ氏が書いた著作の書影1冊は、Netflixドラマ『地面師たち』のモデルにもなった「積水ハウス55億円詐欺事件」を題材に地面師グループの実像を追った『地面