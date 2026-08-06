茨城県がパスポート型パンフレット「IBARAKI PASSPORT」を発行すると発表しました。茨城県の大井川知事はきょうの定例会見で、観光パンフレット「IBARAKI PASSPORT」を発行すると発表しました。県民の「茨城愛の向上」と東京など隣接する地域からの観光客の誘致が目的で、県内44市町村をめぐるスタンプラリーが想定されています。県が発行するパスポートといえば、群馬県の「GUNMA PASSPORT」が話題になりましたが