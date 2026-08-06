歴史的円安で物価高が加速し、国民生活は苦しくなる一方だが、実質賃金は伸び悩む。しかし、円安を武器にすれば、副業でドルなど強い外貨を稼ぐことも可能だ。外国人相手でも英語や特別なスキル不要で、個人で稼げる副業を一挙紹介する！◆日本の日常にあるモノが外貨を生む「金脈」に!?円の下落が止まらない――。7月23日には1ドル＝163.98円を記録し、40年ぶりの歴史的円安水準が続いている。円安は物価高を加速させるが、