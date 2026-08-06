「7月下旬に都内にあるキー局の敷地内で大野さんを見かけました。嵐として再始動した際には、一切テレビなどのマスメディアに出なかっただけに、テレビ収録とは考えにくく、イベントなどで関わるつもりで、打ち合わせに訪れていたのではないでしょうか」（芸能関係者）7月15日に、個人サロン「さと島」をオープンし、頻繁にブログを更新するなど、ファンとの交流を重ねる大野智（45）。リゾートホテルを経営する宮古島には戻らず、