現地時間4日、タイ南部のナラティワートで行われたサッカーの地域大会の試合中に落雷事故が起き、24歳の選手が死去した。タイ『バンコクポスト』など現地メディアが伝えている。亡くなったのはタイ3部のヤラーFCに所属するサフワン・アワエ選手。悲劇はサンティパープ・スタジアムで行われていた地域大会「Golok FA Cup 2026」の試合中に起きた。当時、スタジアム周辺はモンスーンによる激しい雷雨となっており、午後5時開始