◇MLB カブス7-6ドジャース(日本時間6日、リグリー・フィールド)今季のナ・リーグMVPで有力視されているドジャースの大谷翔平選手とカブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手。この日の試合ではそれぞれ2ホーマーと観客を魅了しました。大谷選手は今季は開幕から二刀流で出場。現在はケガの影響で登板は回避していますが、8勝2敗、防御率1.79の成績を収めています。打者としても打率.297、26本塁打、70打点をマークし