【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#17“DAIGOの妻”となった北川景子が「家売るオンナ」で本格復帰日曜劇場「VIVANT」（TBS系）の第2シーズンが始まった。物語としては3年前の第1シーズンの続きだ。今回もモンゴルロケを含む大きなスケール、「別班」をめぐる謎、豪華な出演陣、そしてケレン味のある早い展開などが踏襲されている。主人公の乃木憂助を演じているのは、もちろん堺雅人だ。今からちょうど10年前の夏、堺はNHK大