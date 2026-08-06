元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜(32)が6日、自身のインスタグラムを更新。離婚を公表した。山本アナは「私事ではございますが、夫婦で話し合いを重ねた結果それぞれの道を歩むこととなりました。ともに歩んできた道は宝物です」と報告。「前向きな決断ですのでこの先も今までと変わらず、お互いに大切な存在ですし応援しあっていきたいと思っております」とした上で「今まで以上に努力を重ね仕事に精進してまいりますの

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