大井川鉄道(静岡県島田市)は、Ｔシャツの前面に乗車券をプリントした特別企画乗車券「フリーきっぷＴシャツ」を、６日から受注販売する。「きっぷを持って乗る」のではなく、「きっぷを着て乗る」。改札では胸元の券面を見せるだけで、大井川鉄道本線の金谷駅⇄川根温泉笹間渡駅間が乗り降り自由になる。本商品は普通列車のほか、ＳＬ・ＥＬ急行列車、きかんしゃトーマス号・パーシー号にも乗車できる「着るだけで乗車