「深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました」（7月24日）──6月24日に8度目となる結婚を公表した「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）。しかし、電撃入籍からわずか3週間で冒頭のように"離婚届"が飛び交う騒動となり、世間を騒がせている。新妻の里菜さん（46）は名古屋在住で中学生の娘と暮らしていて、いまも遠距離婚の状況にある。結婚してから1度も会っていない2人に何が起きているのか。【写真を見る】今年6月に結婚