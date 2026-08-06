写真加工アプリ「SNOW」の利用サービスの提供事業者に行政処分です。写真加工アプリ「SNOW」の効果を書き込んだXへの投稿には、「生成AI画像をSNOWでやってみた。アイスもヘッドホンも再現されているの、すごい」と記されています。消費者庁によりますと、こうした投稿は「SNOW」の事業者側が依頼し、報酬を支払って行われていたにもかかわらず、そうした内容を明らかにしていませんでした。消費者庁は、いわゆるステルスマーケテ