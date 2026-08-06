写真はイメージJ-CASTニュース

地震被害の熊本で「泥酔者」の通報が頻発か 県警が注意喚起

by ライブドアニュース編集部

  • 熊本地震後、熊本中央警察署が泥酔者通報の頻発を受けXで注意喚起した
  • 7月28日から8月5日の間に泥酔絡みの通報が管内で計27件あったという
  • 救急や警察の対応に時間が割かれ、災害支援への悪影響が懸念されている
記事を読む

関連の最新ニュース

令和8年熊本地震

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 斉藤慎二被告 懲役7年を求刑
  2. 2. 大量注文キャンセル43億円以上か
  3. 3. 深夜アニメに喫煙描写 BPOで議論
  4. 4. 90歳患者を殴る? 看護助手を逮捕
  5. 5. 桐谷さん がん後悔「千円位」か
  6. 6. シャインマスカット約400房盗難
  7. 7. 客を閉め出します SAで徹底対策
  8. 8. 高校生の信子 勉強中の姿を公開
  9. 9. ハビタ社長 2人死亡後に写真削除
  10. 10. セクシー女優の寄付報告 中傷も
  1. 11. 30代で祖母 交際1カ月で妊娠
  2. 12. りくりゅうに「そろそろ飽きた」
  3. 13. イオン事故 母親は「ギャー」と
  4. 14. NHK職員が性被害 経緯が明らかに
  5. 15. 週刊少年ジャンプ 初100万部割れ
  6. 16. エアリズム 2年前後で効果失う?
  7. 17. ちいかわ新グッズ説明文に「闇」
  8. 18. コンビニで爆発音 店は煙で充満
  9. 19. 60代がやめてよかった生活習慣
  10. 20. ロケットの残骸 月面に衝突か
  1. 1. 斉藤慎二被告 懲役7年を求刑
  2. 2. 大量注文キャンセル43億円以上か
  3. 3. 90歳患者を殴る? 看護助手を逮捕
  4. 4. シャインマスカット約400房盗難
  5. 5. ハビタ社長 2人死亡後に写真削除
  6. 6. セクシー女優の寄付報告 中傷も
  7. 7. イオン事故 母親は「ギャー」と
  8. 8. NHK職員が性被害 経緯が明らかに
  9. 9. 週刊少年ジャンプ 初100万部割れ
  10. 10. コンビニで爆発音 店は煙で充満
  1. 11. ロケットの残骸 月面に衝突か
  2. 12. ソープ通報 元従業員のその後
  3. 13. 山本前代表「洗礼受けたね」連絡
  4. 14. 「43億円分」キャンセル? 女逮捕
  5. 15. 茨城県「パスポート」発行を発表
  6. 16. 大手企業 夏ボーナス過去最高額
  7. 17. 駅での「行動」愛子さまに称賛
  8. 18. 週刊ジャンプ 初の100万部割れ
  9. 19. トリプル台風 お盆の天気予想
  10. 20. 男が盗みか「女性いたので殺害」
  1. 1. 子の帰省が憂うつ…老親の対処法
  2. 2. 首相 非核三原則巡り持論反映か
  3. 3. 消費税巡る自民総務会、9人欠席
  4. 4. 「人前で鼻をかむ」に賛否の声
  5. 5. 進化した高須幹弥氏 大胸筋覚醒
  6. 6. NHK職員に性加害 飲酒で記憶ない
  7. 7. 飲食料品の消費税1% 外食に逆風
  8. 8. 食料品の消費税 来年4月から1%へ
  9. 9. NHK性被害、通報窓口は機能せず
  10. 10. TOHOシネマズ「サウナ状態」に
  1. 11. 飲食料品の消費税1%を閣議決定
  2. 12. ヘリから合掌した首相に非難轟々
  3. 13. 60代「頭重い」原因は水分不足?
  4. 14. 映画館がサウナ状態 取材も拒否
  5. 15. 食料品の消費税 2年限定で1%へ
  6. 16. 集団暴行の主犯格 10年で仮釈放?
  7. 17. 日本人練習生が詐欺 韓で送検
  8. 18. ひろゆき氏が出馬しないと…懸念
  9. 19. トランプ口座 格差に挑む新制度
  10. 20. 職員の性被害で“不適切対応”NHKが謝罪　番組出演者から性被害受け休職…部署異動認めず、関係者処分なし
  1. 1. 強烈な屁で客数十人が避難 海外
  2. 2. 韓国在住の日本人 配信中に死亡
  3. 3. 韓国人が語る日本での恋愛事情
  4. 4. 整形怪物と自認…さらに整形か
  5. 5. ドイツ空港に爆発物搭載ドローン
  6. 6. 元巨人の娘 41kgなのに減量宣言
  7. 7. 初の「女性国連総長」が誕生か
  8. 8. ウェンディ 細すぎる姿に心配か
  9. 9. 韓国プロ野球で心停止患者が発生
  10. 10. 兵士らの遺体捜索団体代表が死亡
  1. 11. 猛暑でパナマ運河の通航にも支障
  2. 12. 比ミンダナオ島沖でM6.3地震発生
  3. 13. タイ人サッカー選手 落雷で死亡
  4. 14. Googleパスキー 同期に弱点か
  5. 15. 北朝鮮製弾 キーウ攻撃に疑い
  6. 16. 北朝鮮 弾道ミサイルをロシアに
  7. 17. G-DRAGON 悪質コメに徹底対応へ
  8. 18. 米大統領ヘリに一時、旅客機接近
  9. 19. 元モデル被告 DV論争に幕引き
  10. 20. 韓国警察 スタバ本社を家宅捜索
  1. 1. 値上げで 定番アイスに「明暗」
  2. 2. 習近平政権 日本製材料を断てず
  3. 3. 固定電話 解約で困るケースとは
  4. 4. 教育費援助 贈与税がかかる条件
  5. 5. 東京駅からわずか3キロに秘境駅
  6. 6. 遺族年金 申請から受給まで4カ月
  7. 7. AIが指示なくサイバー攻撃 発表
  8. 8. 子にお金の教育 一番NGな行為は
  9. 9. タピオカブームの次に来た新定番
  10. 10. デザイン会社の倒産 AIが影響か
  1. 11. 住宅ローン 金利上昇で30代直撃
  2. 12. 67歳女性 満期金で銀行が動いた
  3. 13. オルカン積立 個別株より劣るか
  4. 14. シニアが夜行バス利用 体験語る
  5. 15. 外銀9カ月で辞めた東大卒の本音
  6. 16. オンワードHD 安全確保強化策
  7. 17. 「辞めたい」思いとどまった一言
  8. 18. 「金貯まったら即投資」NGな理由
  9. 19. ジャングリア 失敗なら大打撃か
  10. 20. 楽天市場に「AI店長」の登場示唆
  1. 1. ワイモバイル 単身割引は1年限定
  2. 2. デキる男 敬遠される意外な理由
  3. 3. Hughesnet 加入者激減し破産へ
  4. 4. iPhoneの値上げで大注目！　絶対に失敗しない「中古スマホ」の売り方＆買い方
  5. 5. 米政府 中国製DC機器を禁輸方針
  6. 6. povo 連休向け7日・3日使い放題
  7. 7. 米議員ら 山火事賭けに規制要求
  8. 8. CarPlay/AA ワイヤレス化に対応
  9. 9. ドコモ U15向け新プラン発表
  10. 10. 「私たちはどんな色なのか？」を手作業でデータ分析して人間の肌の色を表現する新しい色空間を構築した「Inclusive Color Space」
  1. 11. ドコモ・バイクシェア、サービスを一時停止　不具合の復旧が見通せないため
  2. 12. 「マイナポイントの陣」はPayPayに軍配！　燻製できちゃう鍋、グラスドームクッカー
  3. 13. 雷サージや異常発熱から機器を守る！抜け止め仕様の3P-2P変換アダプタ
  4. 14. ソーラーパネルで駆動するわずか約4gの超軽量ドローン「CoulombFly」
  5. 15. ソニー、重さ654gの超望遠ズーム「FE 100-400mm F5.6-8 OSS」　実売14万円前後
  6. 16. 藤原竜也さん、「SKYSEA Client View」新CMで「AI労務改善」をアピール 働き方をAIが分析したら「すぐに休んで」と言われる？
  7. 17. アートとサイエンスの融合。浮遊する球体インテリア「Buda Ball(ブダボール)」
  8. 18. 存在しない右腕をレゴブロックで作った少年ビルダーが登場
  9. 19. 電話営業もストレスから人手不足！　メンタルに心配ない会話AI 「Sakura TALK」が営業電話をかける時代がくる
  10. 20. USB機器を最大24個接続できる円盤型24ポートUSBハブが登場
  1. 1. りくりゅうに「そろそろ飽きた」
  2. 2. メッツ 559億円投じ主力を放出
  3. 3. 澤穂希氏 日本サッカー殿堂入り
  4. 4. メッツ 村上見送り63億円が裏目
  5. 5. カーボベルデ ブビスタ監督辞任
  6. 6. 敗れた札幌日大の振る舞いに注目
  7. 7. 鈴木彩艶に63億円で再オファーか
  8. 8. 阪神・佐藤輝明、恩師が明かす「バント拒否でホームラン」の“やんちゃ坊主”時代
  9. 9. インドネシア球児2人が始球式
  10. 10. 仙台育英ベンチに女性部員 注目
  1. 11. 須江監督「人生最高の夜更かし」
  2. 12. 巨人 今オフに菅野智之買戻しも?
  3. 13. 冨安 プレミア復帰へ here we go
  4. 14. 佐野航大 移籍前夜に出場を拒否
  5. 15. 冨安 クリスタル・パレス加入へ
  6. 16. 冨安健洋の「移籍先」が決定か
  7. 17. 大谷翔平快挙 今季初の1試合2発
  8. 18. たぶん日本で…八村に意外な事実
  9. 19. 大谷 25号でイチロー氏に迫る
  10. 20. 佐々木朗希 離脱中も獲得熱続く
  1. 1. 深夜アニメに喫煙描写 BPOで議論
  2. 2. 桐谷さん がん後悔「千円位」か
  3. 3. 高校生の信子 勉強中の姿を公開
  4. 4. 30代で祖母 交際1カ月で妊娠
  5. 5. エアリズム 2年前後で効果失う?
  6. 6. ちいかわ新グッズ説明文に「闇」
  7. 7. 三山凌輝がX更新 総ツッコミ
  8. 8. なぜ14回も忌引申請 驚きの結末
  9. 9. 橋本環奈 撮影現場で窃盗事件
  10. 10. ASHA&KOKONA デビューが決定
  1. 11. 寿美花代さん死去 息子2人が追悼
  2. 12. 厳しい指摘で 岡村の顔面が蒼白
  3. 13. 田中圭 億超えの違約金を完済か
  4. 14. 水卜アナと中村倫也 近況が話題
  5. 15. NHK職員性被害 出演者に怒りの声
  6. 16. 斉藤被告の妻証人出廷しない訳
  7. 17. 佐藤寛子が告白 ヌード嫌だった
  8. 18. 「ドキュメンタル」が米国初進出
  9. 19. 元TBSアナの山本里菜 離婚を公表
  10. 20. 福岡の議長 地震巡り不謹慎発言
  1. 1. 「学生と不倫」のデマ→現実に
  2. 2. とうとう脱いだか 予想外の結末
  3. 3. 1日10回 お腹引き締まる簡単習慣
  4. 4. 営みなく離婚寸前の窮地に 号泣
  5. 5. 残暑を乗り切る…50代涼感コーデ
  6. 6. 毎日早歩き 1年で何キロ痩せるか
  7. 7. 日体大ボディビル 筋肉半端ない
  8. 8. 飲食店でおせっかいおばさん発動
  9. 9. 彼氏をLINEで振る→修羅場に遭遇
  10. 10. 接待のはず…若い女性と腕組み
  1. 11. 夜に炭水化物抜かない 痩せ習慣
  2. 12. ダイエット中こそ朝イチ水飲もう
  3. 13. 40代から意識したい「顔映り」
  4. 14. 北川景子の右胸に…注目集まる
  5. 15. もう行かない 初めて知った距離
  6. 16. 【大阪・谷町六丁目】10歳の自分と交わした約束。名店での猛修業を経てオープンした「ma journée（マジョルネ）」が提案する、日常に寄り添うフランス菓子
  7. 17. ピーチ 欠航時の宿泊費を補償へ
  8. 18. 「ぶりっこすぎ」言動9パターン
  9. 19. 気づけば毎日食べてる！スウェーデン人漫画家がリピートし続ける日本の定番食
  10. 20. 娘も懐いてた…シッターとの不倫