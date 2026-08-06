大手企業のこの夏のボーナスの平均は104万円余りと、初めて100万円を超えて過去最高となりました。堅調な企業業績や春闘の高水準の賃上げが反映された形です。経団連は、今年の夏のボーナスをめぐり大企業163社の集計結果の確定値を発表し、平均額は去年より7.04%増えて104万2537円でした。比較が可能な1981年以降、過去最高額となります。内訳では、製造業が去年と比べて6.23%増の109万3629円、非製造業が8.96%増の94万1145円です