福岡県議会のドン”こと、蔵内勇夫議長がネパールから帰国。その際にとった記者対応に、批判の声が噴出している。【写真】不謹慎発言で大炎上、蔵内議長が公開している「ハワイ写真」「ネパールは天国だった」不謹慎発言で大炎上福岡県議会といえば、正副議長のポストを巡る金銭授受疑惑が取り沙汰されていることが記憶に新しい。7月27日に開かれた記者会見では、これまでに証言していた元議長・吉松源昭氏に加えて、同時期