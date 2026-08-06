旧ジャニーズアイドルによる日曜夜の“直接対決”に、ちょっとした異変が起きているようだ。玉森裕太（36＝写真）主演の連ドラ「マイ・フィクション」（ABC・テレビ朝日系＝夜10時15分）と、山田涼介（33）主演「一次元の挿し木」（日本テレビ＝同10時半）の話である。【もっと読む】「Hey! Say! JUMP」山田涼介のグループ内「独り勝ち」で広がるメンバー間の“収入格差”「業界内では当初、『一次元』が優勢だろうと見られてい