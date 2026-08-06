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八村塁と島田会長が合同会見、協会との確執を経て日本代表で共闘へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 八村塁が6日、名古屋市内のIGアリーナで島田会長と共に会見した
  • パリ五輪後の確執を経て代表復帰が決まり、ロス五輪を目指すと表明した
  • 八村は「日本代表が子どもたちの憧れになる団体に」と今後の展望を語った
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