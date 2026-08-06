無期懲役刑（無期拘禁刑）の受刑者のうち、2025年に仮釈放されたのは4人だったことが、法務省の最新の統計でわかった。2024年の1人からは増えたものの、依然として極めて低い水準にとどまっている。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●一度取り消された後、再び仮釈放されたケースも刑法28条は、無期刑の受刑者について、刑の執行開始から10年を経過し、本人に罪を悔い改める「改悛の状」がある場合には、仮釈放できると定め