’24年にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われているお笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバーの・斉藤慎二被告（43）。8月5日に東京地裁で開かれた論告求刑公判で、検察は懲役7年を求刑した。「’24年7月、斉藤被告は東京・新宿区内の駐車場に停車していたロケバス内で、初対面で共演者の20代女性（当時）にキスをしたり、口腔性交をさせるなどの行為に及んだとされています。斉藤被告は同