大手企業の夏のボーナスの平均額が過去最高となり、初めて、100万円を超えたことが分かりました。経団連の集計によりますと、大手企業163社、およそ93万人のことしの夏のボーナスが、平均で104万2537円となりました。これは、比較可能な1981年以降、最高で、夏のボーナスの平均として、100万円を超えたのは初めてだということです。特に建設では、去年より60パーセント近く伸びて、夏と冬を通じて全業種で初めて、平均200万円を超