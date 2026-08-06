不動産ファンド「みんなで大家さん」。運営会社が約2881億円の債務超過に陥っていたことが分かりました。 【写真を見る】『みんなで大家さん』約2881億円の債務超過大阪府が「違法状態」として調査分配金未払いで出資者が集団訴訟中 不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金をうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。 その主力商品は成田空港の近くで大規模開発を行う「ゲートウ