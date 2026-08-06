趣里が8月5日放送の『朝メシまで。』（テレビ朝日系）に出演。ドラマで共演中の田辺誠一とともに登場し、自身の朝食スタイルなどを紹介して番組を盛り上げたが、いつもの彼女の様子とは違ったようで……。「主演ドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）の番宣のため出演しました。劇中で税関職員を演じていることから、番組でも巨大な国際空港で日本の玄関口を守る税関職員に密着しました。趣里さんはドラマの現場で本物の