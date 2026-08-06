静岡県は6日、同県御殿場市の宿泊施設内にある飲食店「ビュッフェパロ」を利用した7〜55歳の男女計192人が下痢や発熱などの症状を訴え、13人の便から病原大腸菌の一種が検出されたと発表した。県は食中毒と断定し、飲食店に6日から当分の間の営業禁止を命じた。1人が入院したが既に退院し、全員快方に向かっている。県によると、192人は茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川、大阪、兵庫の各都府県に在住。7月25日に飲食店を利用