一部のAIが、実在する人や組織を対象にサイバー攻撃を試みたとの調査結果が発表されました。イギリスの研究機関「AIセキュリティー・インスティテュート」は、アメリカの新興AI企業アンソロピックの「クロード・ミュトス5」などが、サイバー攻撃能力の試験中に想定外の攻撃を試みたと発表しました。報告書によりますと、「AIが人間をだますために複数の偽アカウントを作成」し、サイバー攻撃が確認された後も「悪意のないミスだっ