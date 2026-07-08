◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 アルゼンチン 3―2 エジプト（2026年7月7日 米国・アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント2回戦が7日（日本時間8日）に行われ、2連覇を目指すアルゼンチン（FIFAランキング1位）がエジプト（同29位）と対戦し、3―2で逆転勝ちした。2大会連続のベスト8入りで、準々決勝ではスイス―コロンビアの勝者と対戦する。

前半15分に先制を許し、同21分にはFWメッシがPKを失敗。後半22分に追加点を許して0―2と崖っ縁に追い込まれた。しかし、ここから驚異の逆襲だ。同34分にメッシのクロスからDFロメロがヘディング弾で1点差とすると、4分後にはメッシが同点弾。左足で難しいショートバウンドを左足で蹴り込み、いずれもW杯記録を更新する9試合連続ゴール＆通算21得点として逆転劇に道を開いた。

そして追加タイムのカウンターでFWフェルナンデスが右クロスに頭を合わせる決勝点。土壇場で3―2と試合をひっくり返して逆転8強を決めた。フェルナンデスの一撃はW杯史上3000点目のゴール。アルゼンチンが劇的な勝利を収め、試合後にはメッシも思わず感激の涙を流した。