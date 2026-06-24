画像生成AI「Krea 2」がオープンモデル化されてローカル生成可能になったのでComfyUIで実写風画像とイラスト風画像を生成してみたよレビュー

画像生成AI「Krea 2」がオープンモデル化されてローカル生成可能になったのでComfyUIで実写風画像とイラスト風画像を生成してみたよレビュー