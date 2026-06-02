「アデリアレトロ」×「銀座コージーコーナー」コラボ再び！ 喫茶店をイメージした“タルト”や“お菓子缶”が登場
「銀座コージーコーナー」は、6月5日（金）から、グラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とコラボレーションしたスイーツを、全国の取扱店で順次発売する。
【写真】昨年好評だったカップスイーツも！ コラボ商品一覧
■レトロかわいいラインナップ
今回レトロポップなデザインが人気の「アデリアレトロ」の魅力を詰め込み発売されるのは、喫茶店に出てくるような懐かしさを感じる“レトロかわいい”コラボ生菓子3品と焼菓子2品。
「プリンアラモードタルト」は、タルトにカスタードクリーム、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームを盛りつけたプリンアラモード風タルトで、「アデリアレトロ」の代表的な柄の1つ“アリス”をデザインしたチョコを飾って、かわいらしく仕上げている。
また、昨年好評だったカップスイーツからは、“花まわし”をデザインしたカップのクリームソーダ風スイーツと、“野ばな”をデザインしたカップの青いクリームソーダ風スイーツが登場。異なるコラボ生菓子2品をセットで注文すると、先着でオリジナルペアセットBOXに入れて提供される。
さらに、焼菓子には、“ズーメイト”をあしらった「お菓子缶」や、“花ざかり”をデザインしたアソート「お菓子バッグ」を用意。加えて、ノベルティキャンペーンも実施され、コラボ商品（生菓子・焼菓子）を含む1500円（税込）以上の購入で、数量限定の「オリジナルマスキングテープ」が1個もらえる。
【写真】昨年好評だったカップスイーツも！ コラボ商品一覧
■レトロかわいいラインナップ
今回レトロポップなデザインが人気の「アデリアレトロ」の魅力を詰め込み発売されるのは、喫茶店に出てくるような懐かしさを感じる“レトロかわいい”コラボ生菓子3品と焼菓子2品。
「プリンアラモードタルト」は、タルトにカスタードクリーム、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームを盛りつけたプリンアラモード風タルトで、「アデリアレトロ」の代表的な柄の1つ“アリス”をデザインしたチョコを飾って、かわいらしく仕上げている。
さらに、焼菓子には、“ズーメイト”をあしらった「お菓子缶」や、“花ざかり”をデザインしたアソート「お菓子バッグ」を用意。加えて、ノベルティキャンペーンも実施され、コラボ商品（生菓子・焼菓子）を含む1500円（税込）以上の購入で、数量限定の「オリジナルマスキングテープ」が1個もらえる。