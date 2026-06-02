LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）、ダンスでまつ毛を表現 メイベリン ニューヨーク4年ぶり新製品アンバサダー就任【コメント全文】
ガールグループ・LE SSERAFIMのSAKURA（宮脇咲良）が、メイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」の約4年ぶりとなる新製品「ボディマスカラ」のアンバサダーに就任。SAKURAが出演した新CMが、きょう2日から全国で公開・配信される。
【写真】美しいまなざし…！LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）
新CM「メイベリン ニューヨーク ボディマスカラ with Sakura Miyawaki」は、SAKURAの「まだいつものまつ毛？」という挑発的かつ自信に満ちた問いかけで幕を開ける。今回のCMで描かれるのは、時代をリードするアイコンであるSAKURAと、NYの躍動感を融合した世界観。「ボディマスカラ」では、根元から「むちっと」濃密な存在感を放ちながら、毛先に向かってスッと洗練されていく、現代のトレンドとニーズに応えた理想の仕上がりを提案する。
CM内では、SAKURAのしなやかな動きで、商品の特長である「ぷるんと」カールを表現。まつ毛一本一本が描く圧倒的な曲線美を全身で体現している。曲線が描く柔らかな印象とは対照的に、SAKURAの表情は凛と知性を感じさせる。その「意思のある目元」は、自分らしい美しさを貫く強さを物語る。
「私は一日中、ぷるんとカール」という宣言とともに、24時間崩れないパフォーマンスを発揮する本作。SAKURAの唯一無二のカリスマ性と同ブランドの都会的な映像美が融合した世界観を楽しめる。
撮影は、SAKURAの高いプロ意識により終始スムーズに進行した。ふんわりとした柔らかい雰囲気をまとい、周囲を和ませてくれていたSAKURA。しかし、カメラが回ると、その表情は一変。「意思のある力強いまなざし」へと切り替わり、仕事に対して高いプロ意識と真摯な姿勢が伝わってきた。特にこだわったのは、まつ毛の曲線美を表現するダンスシーン。ボディマスカラの特長を全身で体現するため、妥協を許さず追求するストイックな姿勢は、まさにプロフェッショナルそのものだった。
同商品は、8日から一部店舗で先行発売され、20日から順次全国発売される。
【LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）コメント全文】
世界中で愛されるメイベリン ニューヨークの新マスカラ「ボディマスカラ」のアンバサダーに就任でき、とても光栄です。私は普段からまつ毛のシルエットにこだわっていて、特に横から見ても自然なカーブを描いていることを大切にしています。今回の「ボディマスカラ」は、まつ毛が“むちっと濃密”に仕上がるのに、ぷるんと弾むような質感になる今までにない感覚が本当にお気に入りです。
メイベリン ニューヨーク4年ぶりの自信作ということで、私自身もこのマスカラで新しい自分に出会えるのが楽しみです。6月2日から公開される新CMも、ぜひチェックしてみてくださいね！
【写真】美しいまなざし…！LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）
新CM「メイベリン ニューヨーク ボディマスカラ with Sakura Miyawaki」は、SAKURAの「まだいつものまつ毛？」という挑発的かつ自信に満ちた問いかけで幕を開ける。今回のCMで描かれるのは、時代をリードするアイコンであるSAKURAと、NYの躍動感を融合した世界観。「ボディマスカラ」では、根元から「むちっと」濃密な存在感を放ちながら、毛先に向かってスッと洗練されていく、現代のトレンドとニーズに応えた理想の仕上がりを提案する。
「私は一日中、ぷるんとカール」という宣言とともに、24時間崩れないパフォーマンスを発揮する本作。SAKURAの唯一無二のカリスマ性と同ブランドの都会的な映像美が融合した世界観を楽しめる。
撮影は、SAKURAの高いプロ意識により終始スムーズに進行した。ふんわりとした柔らかい雰囲気をまとい、周囲を和ませてくれていたSAKURA。しかし、カメラが回ると、その表情は一変。「意思のある力強いまなざし」へと切り替わり、仕事に対して高いプロ意識と真摯な姿勢が伝わってきた。特にこだわったのは、まつ毛の曲線美を表現するダンスシーン。ボディマスカラの特長を全身で体現するため、妥協を許さず追求するストイックな姿勢は、まさにプロフェッショナルそのものだった。
同商品は、8日から一部店舗で先行発売され、20日から順次全国発売される。
【LE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）コメント全文】
世界中で愛されるメイベリン ニューヨークの新マスカラ「ボディマスカラ」のアンバサダーに就任でき、とても光栄です。私は普段からまつ毛のシルエットにこだわっていて、特に横から見ても自然なカーブを描いていることを大切にしています。今回の「ボディマスカラ」は、まつ毛が“むちっと濃密”に仕上がるのに、ぷるんと弾むような質感になる今までにない感覚が本当にお気に入りです。
メイベリン ニューヨーク4年ぶりの自信作ということで、私自身もこのマスカラで新しい自分に出会えるのが楽しみです。6月2日から公開される新CMも、ぜひチェックしてみてくださいね！