睡魔と戦うチワワ、平日朝の人類すぎて共感しかない

「眠いけど……起きなきゃ……でも眠い……」

睡魔を前に無力なのは、どうやら人間もわんこも同じようです。このほどXに投稿された、チワワの“うとうと”シーンが話題に。眠気に必死に抗う姿は多くの共感を集め、投稿には1.3万件を超えるいいねが寄せられています。

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「おしる寝の2度寝しる」というコメントとともに投稿されたのは、とあるXユーザーのお宅で暮らすロングコートチワワ・こたろうくんの“うとうと”シーンを収めた動画。

至近距離で撮影されたこたろうくんは、ソファにおすわりをした状態で、右へ左へゆらゆら、うとうと。口をちゃむっと鳴らし、両目を必死に開こうと頑張っています。

起きよう起きようという気持ちは伝わってきますが、体は気持ちに追いつかず。まぶたは半分も開きません。まるで平日の朝の自分を見ているかのようです。

カメラ越しに繰り広げられる睡魔との戦いはXで注目を集め、コメント欄には「ゆっくり2度寝しておいで」「いっぱいねんねして」といった声が相次いで寄せられました。

飼い主さんによると、マットの上で昼寝を始めたこたろうくん。その後起きてソファへ上がってくると、またウトウトし始めたところを、カメラに収めたとのことです。

今回のように頑張って眠気に耐える姿は、こたろうくんのあるあるだそう。ワンちゃんにも「起きなきゃ」と思うことがあるんですね。

しかしこたろうくんはふんばり虚しく、睡魔に敗北。そのままゆっくりソファに伏せると、気持ちよさそうに二度寝をしてしまいました。

このあまりに可愛い敗北っぷりは、たとえその後に重要な予定が控えていても許せてしまう気がしますね。

もし朝起きられずに「二度寝したい」と思ったときは、今回のこたろうくんを真似て、睡魔と戦う様子を動画に撮影し、上司に送るのも手かもしれません。

きっと別室に呼び出されてたくさん“かわいがって”もらえると思います。

＜記事化協力＞

こたしゃん さん（@honda_ducati）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051308.html