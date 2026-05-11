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神戸の飲み歩き旅！

三宮にある人気の大衆食堂へ。迫力満点のオムカツ(オムレツ＆とんかつ)をつまみに昼から瓶ビールを楽しみむ。夜は一瞬だけ“ひとり旅”ではなくなるんですが(ヲタ活！)、三宮といえば！の人気の餃子屋さんなどで楽しい飲み会。

翌日はホテルのチェックアウトまでしっかり休んで、気になっていたサウナへ。気持ちいいフィンランドサウナと激冷の水風呂でばっちり“ととのい”ました。完全回復し、向かったのは花隈駅。16時からオープンの、まだ新しい居酒屋さんへ。魅力的なメニューが多くて選ぶのに困るくらいの素晴らしいラインナップ。1人から頼めるお造り盛り合わせや新鮮なタラの白子ポン酢、カワハギの肝和えなど、酒飲みのツボを捉えた最高のアテたち。私の中では今年一番の居酒屋さんでした。日本酒をしっかり楽しんでも1万円を超えない価格も衝撃的でした！その後、若者にも人気の海鮮立ち飲み屋さん、そして元町では外せない隠れ家的な日本酒のお店に寄って〆。



神戸のグルメとお酒を思う存分楽しんだ旅となりました！神戸に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！