プロ野球は序盤戦の山場とも言えるGWの日程が終了した。セ・リーグでは、3位からの浮上を狙った巨人が9連戦を3勝6敗で終え、期間中、リーグ唯一の負け越しを喫するなど、波に乗り切れない。その中で話題となったのが、ヤクルト3連戦での阿部慎之助監督の発言である。「スワローズの若い選手を見習うところもあるなって感じましたね」――。この発言にファンばかりではなく、OBからも「選手に責任を押し付けるのではなく、監督自身も池山監督を見習うべきでは」と指摘する声が上がっている。

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得点圏で打てること

5月4〜6日、巨人は快進撃を続けるヤクルトを本拠地・東京ドームに迎えた。上位を叩くまたとないチャンスだったが、1勝2敗と負け越し。波紋を呼んだ発言は1−5で敗れた4日の初戦後に飛び出した。

笑顔にも“差”が…阿部監督（向かって左）と池山監督

4日の試合では今季初登板となった先発の戸郷翔征が5回5失点と精彩を欠き、打線もヤクルトを上回る7安打で再三好機を作ったがあと1本が出ずに1得点で終わった。複数のメディア報道によると、阿部監督は試合後の取材で「スワローズの若い選手を見習うところもあるなって感じましたね」と、自軍の選手に苦言を呈し、具体的に見習ってほしい点を問われると、「得点圏で打てること」と即答。「しっかり準備ができている。うちのバッターを見ていて、どっちつかずみたいな。ファーストストライクからスイングをかけていけられなかったとか見受けられたのでそういうところは見習ってほしい」と語ったという。

能力は巨人の若手が上

この試合に限って言えば、ヤクルトは少ないチャンスをきっちりモノにした。3回1死一、二塁の好機で鈴木叶がプロ初アーチとなる先制の左越え3ラン、5回は鈴木、内山壮真の連続適時打で突き放した。ただ、ヤクルト関係者は明かす。

「能力の高さで言えば、巨人の若手の方が上でしょう。佐々木俊輔、中山礼都、増田陸はスタメンで使い続ける価値のある選手です。一方でヤクルトは、規定打席到達者で打率が2割7分を超えている選手は1人もいません。犠打をしない野球が話題になっていますが、好機をつぶすケースが珍しくない。実際に強攻策が裏目に出て試合の流れを手放した時もありました」

選手の顔がこわばっている

若手が躍動しているから白星を積み重ねているという見方では、強さの本質を見抜けないとの指摘だ。むしろ、スポーツ紙記者は両軍のチーム全体を取り巻く空気の違いを指摘する。

「ヤクルトはベンチから『3球振って帰ってこい！』とゲキが飛びます。好機で初球を打って凡打に倒れても池山監督が責めることはない。犠打をしない戦術もブレないので、選手たちに迷いがありません。一方で巨人はチャンスの場面で打席に立つ選手の顔がこわばっている。結果を出さなければいけないという重圧から積極性を失い、甘い球に手が出ない。得点圏での勝負強さでヤクルトを見習うべきと阿部監督は指摘していますが、その前に池山監督が我慢強く選手を起用していることや立ち振る舞いを見習うべきでしょう」

楽しみにしていてよ

巨人とヤクルトには昨オフに「不動の4番」が抜けたという共通点がある。岡本和真はブルージェイズ、村上宗隆はホワイトソックスにポスティングシステムで移籍。今年の春季キャンプでは新4番にどの選手を据えるか注目された中、「両監督の言動が対照的だった」とメディア関係者が振り返る。

「阿部監督に4番についての質問をすると、『決まっていません』と即答される。聞きづらい雰囲気でした。一方で昨オフに就任した池山監督は『オスナもいるし、サンタナもいるし、内山もいる。他の選手を起用するかもしれないしね。楽しみにしていてよ』と常に前向きでした。山田哲人、内山、ドラフト1位の松下歩叶と期待の選手たちがキャンプ中に次々に離脱する誤算が起きましたが、池山監督は明るさを失わなかった。番記者を集めた懇親会でもアットホームな雰囲気で『楽しみな若手が多いからどの選手を起用するか迷う。良い記事を書いてもらえるように頑張るよ』と話していた姿が印象的でした」

松本剛を起用し続ける阿部監督

最下位からの逆襲を狙うヤクルトが1軍で実績がない若手を積極的に起用しているのに対し、巨人は不可解な起用法が目立つ。昨オフに日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛は打率1割台にもかかわらずスタメンで起用され続けている。代わりの選手がいないわけではない。プロ3年目の佐々木はパンチ力に定評があり、ここまで28試合出場で打率.273、3本塁打、9打点をマーク。右投手時の打率.300に対して左投手を.176と苦手にしているため、相手先発が左腕の場合はスタメンを外れる機会が多いが、他球団の打撃コーチは指摘する。

「松本より佐々木の方が怖いですよ。左投手を苦手にしていると言っても17打席しか立っていない。苦手かどうか判断するのは打席数が少なすぎますよ。投手の左右で起用法を変えると、選手の中でも無意識に苦手意識が出てくるんですよね。そうなると成長のスピードが落ちてしまう。守備能力は松本の方が上かもしれませんが、試合を重ねれば外野の守備はうまくなる。中山も左投手だから使わないというレベルの選手ではない。もったいないですね」

阿部監督が若手の台頭を望んでいることは間違いない。開幕投手にドラフト1位左腕の竹丸和幸を抜擢し、プロ2年目の浦田俊輔や育成から支配下昇格した平山功太などを積極的に起用している。エースの山崎伊織を故障で欠く中で、9日現在、勝率5割以上をキープしているのは若手の力によるところが大きい。

しかし、一部のベテラン“お気に入り選手”にこだわる姿勢や、ベンチ内外での若手を委縮させる言動が、彼らの成長の阻害となっているのではないか、との指摘が出ているのである。

スワローズの若い選手を見習うところもある――この発言もその典型だ。聞いた選手たちがどう感じるか。巨人はベンチワークにも改善の余地がある現実を受け止める必要がある。

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デイリー新潮編集部